Новый Porsche Cayenne GTS обладает большей мощностью

Этот автомобиль, ориентированный на водителя, продолжает обходить стороной электрификацию, но получил усиление. Его 8-цилиндровый двигатель с турбонаддувом был доработан, чтобы выжать дополнительные 40 л.с. и 30 фунт-футов крутящего момента.

С 493 л.с. и 487 фунт-футов на пике, Porsche Cayenne GTS 2025 требуют всего 4,2 секунды, чтобы разогнаться до 60 миль в час с нуля. На полной скорости этот большой внедорожник способен достигнуть 171 миль в час. Мощность передается на обе оси через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию, обеспечивающую более быструю смену передач в режимах Sport или Sport Plus. Как и ранее, версия GTS доступна как для обычной формы внедорожника, так и для его более элегантного "купе".

В новом GTS есть не только улучшенный V-8, но и изменения в подвеске. Подшипники поворотного кулака передней оси взяты из топовой версии Turbo GT для более прямого управления. Воздушная подвеска, устанавливаемая по стандарту и перенастроенная для GTS, понижает высоту подвески на 10 мм по сравнению с менее мощными моделями Cayenne. За дополнительную плату покупатели могут выбрать активную стабилизацию кузова.

Еще одна особенность, перенесенная с флагманской версии Turbo GT, - это отдельная циркуляция охлаждающей жидкости для системы полного привода. Купе Cayenne GTS получает адаптивный задний спойлер и опциональный выхлоп с центрально-расположенными трубами. Porsche предлагает три пакета, которые могут снизить вес до 55 фунтов, что, честно говоря, не так уж и много в общем масштабе вещей. Масса автомобиля не указана, но предыдущая модель весила внушительные 4954 фунта.

Визуальные изменения по сравнению с другими уровнями оборудования включают более крупные воздушные впуски спереди, красные суппорты тормозов, а также затемненные фары и задние фонари. Porsche продает модели Cayenne GTS 2025 года с стандартным пакетом дизайна Sport, который чернит определенные наружные элементы. Темный вид применяется к расширениям колесных арок, оконным обрамлениям и порогам. Ранее эти области имели тот же цвет, что и основной цвет кузова. Кроме того, ранее черные выхлопные трубы теперь выполнены в темно-бронзовом цвете.

Завершающими изменениями снаружи стали 21-дюймовые колеса дизайна RS Spyder. Что касается салона, Porsche применяет микрофибру Race Tex на дверных карточках, потолке, рулевом колесе и на центрах восьмисторонне регулируемых сидений. В качестве альтернативы клиенты могут выбрать темы Slate Grey или Carmine Red.

Заказы скоро откроются для тех, кто готов выложить не менее 126 895 долларов за Cayenne и 131 495 долларов за Cayenne Coupe, после учета транспортных расходов. Дилеры получат первые автомобили уже этой осенью. GTS может стать наилучшим вариантом в линейке, учитывая, что Cayenne Coupe Turbo GT стоит внушительных 197 950 долларов.