Новый Tesla Model 3 Performance разгоняется до 96 км/ч за 2.9 секунды

Обновленная Tesla Model 3 "Highland" появилась в продаже в США в январе. И было только вопросом времени, когда последует свежая модель Performance. Она наконец здесь, и Tesla называет ее самой мощной Model 3 на сегодняшний день.

Новая Model 3 Performance имеет 510 лошадиных сил и 546 фунт-футов крутящего момента. Это позволяет ей разгоняться до 60 миль в час за 2,9 секунды – предыдущая модель делала это за 3,1 секунды – и развивать скорость до 163 миль в час.

Model 3 Performance использует новую приводную установку четвертого поколения от Tesla, что приводит к увеличению мощности на 22 процента в режиме непрерывной работы, на 32 процента в пиковом режиме и на 16 процентов в пиковом крутящем моменте. При этом автомобиль все еще обеспечивает запас хода в 296 миль.

Однако это не только о скорости. Tesla улучшила подвеску для лучшего контроля кузова с новым режимом Track Mode с адаптивными демпферами. Track Mode V3 также настраивает силовую установку. Новые высокопроизводительные тормоза обладают более четким откликом педали, улучшенной тормозной силой и лучшим управлением теплом. Новые кованые 20-дюймовые колеса также помогают снизить вес.

Небольшие визуальные изменения передней и задней части отличают Performance-модель от остальной линейки Model 3, а также уменьшают аэродинамическое сопротивление. Новый диффузор и карбоновый спойлер обеспечивают пятипроцентное снижение сопротивления и 36-процентное уменьшение подъемной силы по сравнению с предыдущей Performance-моделью.

Эти элементы из карбонового волокна переносятся и в салон, где на приборной панели представлен уникальный узор волокна углерода. Этот дополнительный карбоновый слой внутри гармонирует с спортивными бакетными сиденьями, улучшенной боковой поддержкой и функцией вентиляции.

Tesla предлагает свою технологию водительской помощи Full Self-Driving на Model 3 Performance за дополнительные $8,000, а цвета кузова, такие как Deep Blue металлик и Ultra Red, стоят от $1,000 до $2,000.

Новая Tesla Model 3 стоит $54,380 с учетом доставки. И да, она по-прежнему имеет право на федеральный налоговый кредит в $7,500. Вы можете заказать свою новую Model 3 Performance уже сегодня, для этого Tesla просит всего лишь $250 депозит.