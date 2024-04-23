Цена нового Toyota Tacoma TRD Pro составляет $65,395

Новый 2024 Toyota Tacoma доступен по цене от $32,995 с базовым четырехцилиндровым двигателем. Однако за гибридный вариант потребуется выложить немного больше. Tacoma Hybrid стартует от $41,895 с учетом доставки, в то время как версии Trailhunter и TRD Pro дорожают значительно.

Самым доступным способом стать обладателем гибридной версии является SR5 Double Cab 4x4. Модели TRD Sport и TRD Off-Road обе обойдутся в $43,295 с учетом доставки, в то время как Limited первой превышает отметку в $50,000. Если вы предпочитаете модели Trailhunter или TRD Pro, будьте готовы отдать не менее $64,000.

Вот как распределяются цены по комплектациям. Следует отметить, что все цены включают плату за доставку в размере $1,495 и представляют собой самые доступные версии каждой комплектации:

Комплектация Цена SR5 $41,895 TRD Sport $43,295 TRD Off-Road $43,295 Limited $53,595 Trailhunter $64,395 TRD Pro $65,395

Хорошая новость заключается в том, что у каждой Tacoma Hybrid стандартный полный привод, в то время как у многих моделей с четырехцилиндровым двигателем без гибридной установки стандартный привод только на две колеса. Исчез старомодный V-6 на самых прочных моделях Toyota — I-Force Max гибридная силовая установка является единственным двигателем для моделей Trailhunter и TRD Pro. Она развивает 326 лошадиных сил и 465 фунт-футов крутящего момента.

SR5 поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач и стандартным пятифутовым кузовом, в то время как шестифутовой кузов является опцией за $500. Модели TRD Sport и TRD Off-Road имеют стандартную шестиступенчатую коробку передач с автоматической опцией; автоматическая коробка добавляет к стоимости TRD Sport $800 и к TRD Off-Road — $1,100. Модели TRD Sport и TRD Off-Road также предлагают двигатель I-Force Max за $47,795 и $48,095 соответственно.

Когда речь заходит о флагманской модели TRD Pro, этот грузовик дороже на $16,025 по сравнению с предыдущим поколением. 2023 Tacoma TRD Pro стоил $49,370 (с учетом доставки). Даже с 48 дополнительными лошадиной силой и 200 дополнительными фунт-футами крутящего момента, это серьезное увеличение цены. И по сравнению с некоторыми альтернативами TRD Pro является самым дорогим из группы:

Комплектация Цена Toyota Tacoma TRD Pro $65,395 Chevrolet Colorado ZR2 $48,790 Ford Ranger Raptor $56,960 Nissan Frontier Pro-4X $41,550

Стандартная версия 2024 Tacoma уже в продаже. Гибридные модели появятся у дилеров позже, в этом весеннем сезоне.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свою почту.

Подпишитесь сегодня