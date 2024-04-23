Ралли Olympus - одно из самых недооцененных событий в мире автоспорта

В минувший уик-энд я покинул свой дом в бетонной джунглях Сиэтла и отправился глубоко на Олимпийский полуостров, территорию, разделяющую Пьюджет-Саунд и Тихий океан. Хотя Сиэтл является 15-м по величине метрополитеном в Америке, достаточно лишь часа езды в любом направлении, чтобы найти старые леса, аромат сосновой смолы и живописные горные виды. Это рай для любителей походов.

Естественно, это также идеальное место для проведения ралли. Американская раллийная ассоциация (ARA) начала соревноваться на твердых грунтовых и гравийных лесных дорогах за пределами Шелтона, штат Вашингтон, в 1973 году и назвала это ралли Олимп. В середине 80-х годов даже Чемпионат мира по ралли (WRC) проводил несколько ралли здесь — последний раз ЧМ по ралли проходил на американской почве.

В прошлые выходные состоялось 30-е ралли ARA Olympus, и Subaru пригласила меня посетить его. Это было мое первое посещение ралли, и не бывает лучше; Олимп славится идеальными дорожными покрытиями и огромной протяженностью (всего 150 миль; один из этапов составляет 21 милю, что абсурдно для американского ралли).

Профессиональный горный велосипедист и гонщик ралли Брэндон Семенюк и его штурман Китон Уильямс вели Subaru Motorsports подготовленный для ARA Impreza WRX к уверенной победе (с отрывом более 13 минут от второго места). К 2-му этапу в субботу стало ясно, что он выиграет, за исключением катастрофы, так как его обычные противники национального уровня были отсутствуют на этом событии.

Это совершенно не повлияло на мое наслаждение. Ралли настолько захватывающее зрелище, что пока видишь машины, не важно, кто побеждает. Я следовал вместе с командой Субару по маршрутам от этапа к этапу, выбирая хорошие места для фотографий и видеозаписей.

Моя главная цель была сделать съемки для Instagram Motor1 (на этой неделе мы выложим отрывок), но так как я так люблю фотографировать, я взял с собой камеру.

Это оказалось разумным выбором! Несмотря на резкие перепады температуры (за час температура упала на 30 градусов) и традиционные дожди Тихоокеанского Северо-Запада весь день, хорошие кадры были легко доступны. Поскольку ARA проводит ралли Олимп как региональное мероприятие для любителей и национальное профессиональное, разнообразие участников было поразительным, от старых Volvo и Escort, пролетающих сквозь лес, до Ferrari, заменяющего двигатель на Impreza STI.

Мое любимое зрелище, однако, остается плеядами, пролетающими сквозь лес в 15 футах передо мной. Какое захватывающее зрелище. Ожидание моего первого ралли оказалось абсолютно того стоило. Моим самым большим недостатком было то, что я недостаточно подготовился! Надеюсь вернуться в следующем году с большим количеством камер, машиной для кемпинга и гораздо лучшим дождевиком. А пока надеюсь, что вам понравятся фотографии, которые я сделал в этом году!