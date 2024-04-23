Внешний вид электрической модели Range Rover совсем похож на бензиновую

После полувековой истории бензопотребляющих автомобилей, Land Rover превращает Range Rover в электромобиль. Он будет продаваться наряду с версиями с двигателями внутреннего сгорания, обещая производительность V-8 с нулевыми выбросами. Новые тизеры, выпущенные сегодня, показывают роскошный внедорожник без маскировки, потому что здесь нечего скрывать. Он выглядит практически идентично модели с традиционным двигателем.

Электрический Mercedes G-Class, дебютировавший на этой неделе на Auto China 2024 в Пекине, пойдет по тому же пути, в значительной степени унаследовав дизайн от своего аналога с двигателем внутреннего сгорания. В то же время Range Rover Electric позировал перед камерой, проходя испытания в условиях холодов Арктического круга. Он выдержал температуры до -40 градусов по Фаренгейту. Кроме того, Land Rover тестирует бесшумный внедорожник в изнурительных пустынях Ближнего Востока при 122 градусах по Фаренгейту.

Его называют "самым тихим и изысканным Range Rover, когда-либо созданным", и у него есть вновь разработанная система управления тягой. Электрический "люксобарж" использовал установку на замерзших озерах Швеции. По сравнению с стандартной системой управления тягой на основе ABS, новое оборудование Rangie EV может распределять управление проскальзыванием колес на каждый электрический привод. Это уменьшает время реакции на крутящий момент на каждом колесе с примерно 100 миллисекунд до всего 1 миллисекунды.

Также есть некоторые программные хитрости, чтобы минимизировать вмешательство ABS и обеспечить плавную поездку даже на скользких поверхностях. Land Rover говорит, что большой электромобиль будет оснащен "новой собственной всемирной электрической системой привода". Бренд, принадлежащий Tata Motors, не углубляется в детали, но мы ожидаем более 500 лошадиных сил, поскольку у V-8 523 л.с. от двигателя BMW объемом 4,4 литра с двойным турбонаддувом. Возможно, даже больше, учитывая, что у Range Rover SV есть 606 л.с.

По крайней мере, двухмоторная установка кажется обоснованным предположением, поскольку Range Rover Electric, безусловно, будет иметь полный привод. Электрический G-Class, официально известный как "G580 с технологией EQ", предположительно будет оснащен четырехмоторной установкой.

Подобно вездесущему Defender, электрический Range Rover сможет преодолевать 33,4 дюйма воды. Он будет построен на той же модульной продольной архитектуре (MLA), что и обычный внедорожник с двигателями внутреннего сгорания, и будет иметь архитектуру 800 вольт для быстрой зарядки.

Предстоящая внедорожник будет второй электрической моделью JLR, следуя за выпуском Jaguar I-Pace в 2018 году. В то время как меньший электромобиль собирается Magna Steyr в Граце, Австрия, Range Rover Electric будет производиться на родине в Солихалле, Великобритания.

Без двигателя внутреннего сгорания Rangie станет этапом на пути к цели JLR достичь нулевых выбросов из выхлопной трубы к 2036 году. Jaguar станет первым, кто перейдет исключительно на электротягу в ближайшие годы.