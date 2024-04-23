Субару Легаси прекратит выпуск после 2025 года

Производство Subaru Legacy прекратится в конце модельного года 2025. Автопроизводитель отключает подачу электроэнергии на медленно продающийся седан, сосредотачиваясь на электрификации своего модельного ряда, как было объявлено во вторник. В 2025 году Legacy поступит в продажу по той же цене, что и модель 2024 года — $26,015 (включая плату за доставку $1,120), с технологией EyeSight от Subaru в стандартной комплектации для всего модельного ряда.

Продажи Legacy начали стагнировать в 2020 году с запуска седьмого поколения модели, колеблясь примерно на уровне 25 000 проданных машин в год с тех пор. Запуск новой модели совпал с прекращением продаж в Японии и Австралии из-за разочаровывающих продаж.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свою почту. Подпишитесь сегодня

В 2023 году Legacy показал себя неплохо в США, увеличив продажи на 12,9 процента. Однако уже в начале 2024 года они упали на 13,1 процента. Самый высокий уровень продаж был достигнут в 2016 году, когда было продано 65 306 моделей Legacy.

Subaru представила Legacy в 1989 году, сделав его своей первой моделью, собранной в Соединенных Штатах. С тех пор автопроизводитель собирал каждый поступающий в США Legacy на своем заводе в Лафайетте, Индиана, продав более 1,3 миллиона моделей в стране за 35 лет. Subaru ранее объявила, что у нее будет восемь электромобилей в своем модельном ряду к 2028 году.