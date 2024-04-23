Пасхалка в Tacoma TRD Pro, которую большинство владельцев никогда не увидят

Большинство секретов уже раскрыты, но на первом тесте нового Tacoma нам удалось найти два, которые, кажется, еще не были обнаружены.

На модели TRD Pro на левом верхнем рычаге передней подвески выгравирован контур штата Северная Каролина, а на правом - Калифорния. Главный инженер Tacoma Шелдон Браун рассказал Motor1, что эти детали были разработаны TRD в Северной Каролине и изготовлены на предприятии компании в Коста-Меса, штат Калифорния. Для различия детали по бокам им нужно было как-то выделить, и кто-то подумал, что вместо обычной метки "L" и "R" можно внести немного оригинальности.

"TRD в основном занимается гонками по воскресеньям, NASCAR и другими мероприятиями, которые мы поддерживаем", - пояснил Браун. "И у них была небольшая свободная мощность, и мы сказали, 'Эй, у нас есть несколько очень крутых идей, над которыми мы могли бы поработать вместе'".

Одним из результатов сотрудничества стали эти фрезерованные верхние рычаги подвески, окрашенные в стильный красный цвет. Их можно легко увидеть, когда грузовик стоит на земле, но выгравированные контуры Северной Каролины и Калифорнии будут сложнее заметить. Мы заметили их только на подвеске без кузова. Возможно, если прищуриться, контуры станут видны, но для более детального рассмотрения придется снять колесо.

Если приблизить изображение, можно различить контур штата Калифорния на верхнем рычаге подвески Tacoma Trailhunter.

Браун утверждает, что другие модели TRD Pro, такие как Sequoia, Tundra, а также предстоящий 4Runner, также оснащены подобными деталями. Кроме того, новые Tacoma и 4Runner Trailhunter используют те же верхние рычаги, но с бронзовым покрытием и эмблемами Trailhunter вместо логотипа TRD.

Tacoma буквально усыпан пасхальными яйцами, и мы уверены, что еще не все из них были обнаружены. Ведь так легко вместить что-то оригинальное в деталь, почему бы не сделать это везде, где только можно?