Этот Chevrolet Silverado, способный сравниться с Raptor по мощности двигателя (700 л.с.), может стать вашим за $210 000

Компания Fox Factory не ждет, когда Chevrolet создаст достойного конкурента для F-150 Raptor R или Ram TRX. Они создали своего собственного: Chevrolet Silverado Fox Factory Edition 2024 года. В нем 700 лошадиных сил и достаточно длинного хода подвеска, чтобы безопасно приземлиться на авианосец. И это не единичный случай. Fox Factory планирует выпустить 500 таких мощных Silverado, но есть один подвох: стоимость - $209 999.

Fox Factory заявляет, что это предполагаемая начальная цена, но она все равно на $100 000 выше, чем у F-150 Raptor R. За эту цену вы получите компрессор, установленный наверху 6,2-литрового V-8 Silverado, увеличивая мощность до упомянутых 700 л.с. и 640 фунт-футов крутящего момента. Выпуск Borla добавляет шум, и все это проходит через 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию Chevy. Но главное здесь - не двигатель.

Fox славится магией вне дорог, и этот модернизированный Silverado отказывается от задней листовой пружинной подвески в пользу длинноходной многозвенной конструкции. Амортизаторы Fox 3.2 и алюминиевые тяги обеспечивают 15,5 дюйма полезного хода сзади. Спереди есть 14,5 дюйма хода с амортизаторами Fox 3.2 в длинноходной конструкции рычага. Это полуактивная, электронно управляемая система, которую можно управлять внутри грузовика, причем Fox Factory подчеркивает "управление и стабильность на высоких скоростях внедорожья в реальном времени".

Компания Baja Kits сотрудничала с Fox Factory над настройкой, которая включает в себя задний мост Dana 60 и блокировку дифференциала ARB сзади. Заводская передняя ограниченная ось получает передачи 3,73, и изменения добавляют шесть дюймов к ширине колеи Silverado. Все это устанавливается на 17-дюймовые колеса Method, обутые в шины BFG K02 37 дюймов.

Для приспособления к механическим изменениям Fox Factory добавляет множество обновлений кузова. Капот и широкие передние крылья выполнены из углепластика, как и задние борта. Он имеет новые высокие бамперы спереди и сзади, обильное освещение, а интерьер обновлен Алькантарой и еще большим количеством углепластика.

Fox Factory не уточняет, когда их высоко летающий Silverado будет доступен, но компания уже принимает бронирование с первоначальным платежом в $5 000.

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