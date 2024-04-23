Поставка надежного и недорогого автомобиля - это поиск компромисса.

В последнем этапе гонок в Сузуке машины команды Mercedes продемонстрировали высокую скорость и проявились как очень быстрые. Однако, в Китае команда вновь столкнулась с проблемами, отстающими от предыдущих результатов. Глава команды, Тото Вольфф, попытался разъяснить возникшие проблемы.

«В скоростных поворотах мы реально улучшились. В Сузуке наши гонщики были весьма конкурентоспособны, и машина даже названа лучшей за последние два с половиной года. Однако на китайской трассе в медленных поворотах мы отстали», - отметил Тото Вольфф.

«Мы выиграли полсекунды в скоростных участках, но потеряли столько же в медленных, возвращаясь практически к прежнему уровню. Нам необходимо найти золотую середину».

«У нас есть вся необходимая информация. Мы знаем, что изменилось, чтобы решить проблему на быстрых участках и как ранее удавалось добиться лучших результатов на медленных. Теперь нужно создать болид, который сможет объединить оба качества. В целом, на данный момент, наш уровень просто недостаточно высок».