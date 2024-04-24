Уровень моторизации в Москве ниже, чем в среднем по России.

В последнем отчете агентства "АВТОСТАТ" стало известно, что в Москве на 1000 жителей приходится 301 легковой автомобиль. Эти данные показывают, что столица значительно отстает от среднероссийских показателей.

По всей стране средняя обеспеченность легковыми машинами на 1000 жителей составляет 322 единицы на начало 2024 года. Таким образом, Москва уступает в этом плане не только среднему показателю России, но и другим крупным регионам.

Если сравнивать Москву с пятью крупнейшими регионами, то становится ясно, что столица отстает в обеспеченности автомобилями. Например, в Подмосковье на 1000 жителей приходится 336 машин, в Краснодарском крае – 345, в Санкт-Петербурге – 321, а в Свердловской области – 330.

Эксперты отмечают, что более низкий уровень автомобилизации в Москве обусловлен неравномерным распределением количества автомобилей и численности населения. То есть, по числу жителей Москва опережает другие регионы России гораздо сильнее, чем по количеству автомобилей в городе. Подробную информацию об обеспеченности автомобилями по всем регионам России можно найти по ссылке.