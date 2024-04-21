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Формула-1 намерена пересмотреть систему начисления очков

Нововведение будет обсуждаться на ближайшем заседании Комиссии Формулы 1 и, возможно, вступит в силу уже в 2025 году
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.04.2024, 13:01
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Фото: F1news.ru

По действующим правилам очки присуждаются только первой десятке гонщиков, финишировавших на гонке. Однако во время трансляции Гран При Китая на телеканале Sky Sports F1 британские комментаторы Дэвид Крофт и Нико Росберг поделились информацией о возможном изменении - начисление очков расширится до двенадцати участников.

Предлагается новая схема начисления очков: 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Теперь гонщик, сделавший лучший круг и финишировавший в первой дюжине, также будет награжден дополнительным очком.

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