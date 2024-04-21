Формула-1 намерена пересмотреть систему начисления очков

По действующим правилам очки присуждаются только первой десятке гонщиков, финишировавших на гонке. Однако во время трансляции Гран При Китая на телеканале Sky Sports F1 британские комментаторы Дэвид Крофт и Нико Росберг поделились информацией о возможном изменении - начисление очков расширится до двенадцати участников.

Предлагается новая схема начисления очков: 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Теперь гонщик, сделавший лучший круг и финишировавший в первой дюжине, также будет награжден дополнительным очком.