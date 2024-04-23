В связи с таким значительным инвестированием, даже для такой престижной команды, как Ferrari, требуется дополнительная финансовая поддержка.

Информация о том, что Ferrari заключила крупный спонсорский контракт с известной компанией Hewlett-Packard (HP), появилась в профильном издании Sport Business. Говорится, что стоимость данного соглашения будет сопоставима с контрактом между Oracle и гоночной командой Red Bull Racing.

Пока что ни в Ferrari, ни в Hewlett-Packard не было официального подтверждения начала сотрудничества. Не исключено, что HP возможно станет спонсором "конюшни" только в следующем сезоне, оставаясь на данный момент лишь предметом спекуляций и догадок.