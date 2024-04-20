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Были приняты меры против возгорания травы в FIA

Накануне Гран При Китая пятничная тренировка и квалификация к спринту были нарушены возгоранием травы на трассе. В FIA заверили, что выяснят причины и примут меры, чтобы избежать подобных инцидентов в оставшиеся дни соревнований.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.04.2024, 05:51
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Фото: F1news.ru

Накануне Гран При Китая пятничная тренировка и квалификация к спринту были нарушены возгоранием травы на трассе. В FIA заверили, что выяснят причины и примут меры, чтобы избежать подобных инцидентов в оставшиеся дни соревнований.

Утром в субботу в FIA так и не установили точную причину возгорания, но для предотвращения подобных случаев было принято решение дополнительно орошать траву водой на проблемных участках.

Кроме того, на седьмом повороте была размещена пожарная бригада в случае необходимости вмешательства.

Источник

FIA (21)

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