Были приняты меры против возгорания травы в FIA

Накануне Гран При Китая пятничная тренировка и квалификация к спринту были нарушены возгоранием травы на трассе. В FIA заверили, что выяснят причины и примут меры, чтобы избежать подобных инцидентов в оставшиеся дни соревнований.

Утром в субботу в FIA так и не установили точную причину возгорания, но для предотвращения подобных случаев было принято решение дополнительно орошать траву водой на проблемных участках.

Кроме того, на седьмом повороте была размещена пожарная бригада в случае необходимости вмешательства.