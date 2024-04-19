FIA занимается расследованием причины возгорания травы на трассе

Первый день Гран При Китая оказался неожиданно напряженным из-за инцидента на трассе, который вынудил остановить тренировки и квалификацию к спринту. Все из-за возгорания травы, которое оказалось намного более масштабным, чем предполагалось изначально.

Эксперты уже высказали две гипотезы относительно причин пожара. Первая предполагает, что местность, на которой построена трасса, может выделять метан, который, взаимодействуя с искрами от машин, вызывает возгорание травы.

Вторая же теория связана с возможным химическим обработкой травы, сделанной, чтобы улучшить ее внешний вид на телевизионных трансляциях.

Однако окончательное заключение по этому вопросу будет дано только после тщательного расследования. Представители FIA планируют провести более детальный анализ произошедших событий в пятницу вечером, чтобы исключить риски новых возгораний в дни гонок.