Синий цвет присоединится к раскраске Ferrari в Майами.

Итальянские СМИ обсуждают изменения, которые планирует внести команда Ferrari в дизайн своих болидов на Гран При Майами.

По данным издания Formu1a.uno, гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать на машинах, украшенных синими вставками. Это изменение будет посвящено 70-летию наличия марки Ferrari на американском рынке.

Новый дизайн будет сочетать два оттенка - Dino Blue и Azzurro La Plata. Первый - насыщенный синий, в котором в 1974 году гоняли Arturo Merzario и Clay Regazzoni. Кроме того, сотрудники Ferrari в Маранелло также носили форму этого цвета.

Оттенок Azzurro La Plata ассоциируется с голубыми цветами флага Аргентины. Ранее в светло-голубой раскраске выступали Alberto Ascari, John Surtees, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Chris Amon и Niki Lauda.

Публичная презентация обновленного дизайна болида SF-24 состоится прямо в Майами непосредственно перед началом гоночного уик-энда, запланированного на 3-5 мая.