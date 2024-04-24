В Могилеве стартовал выпуск нового полноприводного автомобиля, нечувствительного к санкциям.

Сегодня в Могилеве стартовало серийное производство нового полноприводного самосвала МОАРЗ-75053, который отличается уникальными характеристиками и способен работать в сложных условиях.

Могилевский автозавод имени С.М. Кирова (МОАЗ), входящий в структуру БЕЛАЗа, представил новый самосвал МОАЗ-75053, оснащенный жесткой рамой, усовершенствованным дизайном и новыми компонентами. Дизайн автомобиля был отреференцирован с МОАЗ-75054 и МОАЗ-75050.

Самосвал МОАРЗ-75053 с грузоподъемностью 25 тонн имеет одноместную однодверную кабину с системами комфорта (вентиляция, отопление, кондиционирование) и безопасности (FOPS и ROPS). Кузов автомобиля обеспечивает полную выгрузку влажных грунтов и защищен от намерзания благодаря использованию прочной стали. Новый самосвал оборудован 380-сильным турбодизелем GZPD WP12 и 6-диапазонным гидромеханическим «автоматом» от БЕЛАЗа.

В базовой комплектации МОАЗ-75053 имеет автоматический предпусковой жидкостный подогреватель АПЖ-30Д и централизованную систему смазки Lincoln. Для работы в северных районах доступно двойное остекление кабины и подогрев стекол и ящика аккумуляторов. Первый серийный автомобиль данной модели уже поступил заказчику.

Специалисты автозавода отмечают, что новый самосвал является антикризисным решением, спроектированным с учетом последних тенденций в отрасли и особенностей эксплуатации. Данный проект стал возможным благодаря усилиям команды МОАЗа, которая продолжает развивать производство и выпускать технику высокого качества. Фотографии нового самосвала доступны по ссылке.

На фоне запуска самосвала МОАЗ-75053, анонсирована презентация экономичного 130-тонного карьерного самосвала БелАЗ-7513Р, что свидетельствует о стратегическом развитии производства грузовой автотехники в Беларуси.