Новости о госзакупках и экспорте автомобилей Aurus появились в НАМИ

Так утверждает заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» научно-исследовательского автомобильного и мотоциклетного института Александр Лебедев, сообщило агентство «ТАСС». По его словам, сейчас появляется все больше заказов на государственные нужды - уже не на одну или две машины, а на 10, 20 и более единиц.

Кроме того, по мнению А. Лебедева, спрос на приобретение автомобилей Aurus проявляется на международном уровне. Например, только в прошлом году в Объединенных Арабских Эмиратах было поставлено в общей сложности 15 автомобилей Aurus Senat, и также другие страны проявляют интерес к приобретению.

Напомним, что производство автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах началось в ноябре 2023 года. Первой выпущенной моделью стал седан Aurus Senat, а затем запланирован запуск производства внедорожника Komendant. Кроме того, продолжается реализация планов по открытию шоурума для продажи и персонализации автомобилей Aurus для потенциальных покупателей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как отмечал ранее вице-премьер и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, планируется поэтапное расширение присутствия бренда Aurus на территории Ближнего Востока. По его словам, страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) станут основным экспортным направлением для поставок автомобилей Aurus в ближайшем будущем.