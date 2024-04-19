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Стоимость владения автомобилем Omoda C5 была вычислена в Национальной ассоциации производителей автомобилей (НАПИ)

Эксперты Национального агентства по финансовым исследованиям (НАПИ) провели расчеты и определили, что годовая стоимость владения новым кроссовером Omoda C5 составляет 327,7 тыс. рублей
РедакцияР
Редакция
19.04.2024, 12:01
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Фото: Carsweek.ru

За пять лет эксплуатации на обслуживание автомобиля потребуется целых 1,64 миллиона рублей.

Ежемесячно владение "китайским" автомобилем обойдется владельцу минимум в 27,3 тыс. рублей. Эта сумма включает в себя различные расходы, с которыми сталкивается каждый автолюбитель: страхование (как обязательное, так и добровольное), сезонную замену шин, заправку, техническое обслуживание, налоги, ремонт и прочие сопутствующие расходы. Кроме того, специалисты учли и потери в стоимости автомобиля за указанный период времени.

Все расчеты были проведены для версии Ultimate, которая предлагается по цене 2 363 900 рублей. Этот вариант оснащен 1,5-литровым 147-сильным двигателем, в паре с вариатором и передним приводом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что китайская марка Omoda стала лидером среди зарубежных автопроизводителей на российском авторынке по количеству автокредитов.

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