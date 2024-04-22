Модные сиденья Lexus LS500 стали главным объектом критики в новом обзоре.

Согласно информации портала Carscoops, владельцы роскошных седанов Lexus LS500 в ближайшие дни узнают о необходимости отзыва нескольких сотен автомобилей.

Причиной отзыва стала 10-позиционная регулировка электропривода на сиденье переднего пассажира, которая может вызвать неправильное срабатывание подушки безопасности.

Автомобили, подлежащие отзыву, - гибридные модели Lexus LS500 и LS500 годов с 2018 по 2021, а также гибриды LS500 выпуска 2018–2020 с пакетом Executive Package.

Эти машины оснащены специальным сиденьем переднего пассажира, которое, благодаря удлиненной направляющей, может двигаться вперед, освобождая место для подставки для ног сзади.

Особенностью данных сидений является система классификации пассажиров (OCS), предоставляющая данные для корректного раскрытия подушки безопасности переднего пассажира.

Однако было выявлено, что стопор и рама сиденья возле датчика OCS могли быть собраны с ошибками, что приводит к неправильному определению нагрузки пассажиров.

Отзыв затронул 509 автомобилей, 7% из которых столкнулись с проблемой. Модели LS 500 2018–2021 годов производились с августа 2017 по апрель 2021 года, а гибриды LS 500 2018–2020 годов – начиная с февраля 2017 по июнь 2020 года.

Lexus уже проинформировал дилеров о необходимости отзыва 17 апреля. Собственникам машин объявят об этом со 2 по 16 июня 2024 года. Владельцам предстоит привезти свои автомобили к дилерам Lexus, где будет проведен необходимый ремонт.

Также компания возместит расходы владельцам, которые уже оплатили устранение данной проблемы на свои средства.

Фото: Carsweek.ru

Не так давно Lexus с технологией помощи водителю стал лидером в исследовании IIHS, продемонстрировав высокую степень безопасности своих автомобилей.