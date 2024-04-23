Составы на Имолу, Монако и Монреаль назвали в Pirelli.

Компания Pirelli объявила, что команды получат фиксированные составы шин на гран-при в Имоле, Монако и Монреале.

Сообщается, что на всех трех этапах сезона 2024 года команды будут использовать самые мягкие составы: C3 в качестве Hard, C4 в роли Medium и C5 как Soft.

Напомним, что в прошлом сезоне в Имоле использовались составы С2, С3 и С4, однако этап был отменен из-за наводнения. Для текущего года Pirelli решила предоставить более мягкие компаунды, чтобы помочь гонщикам в обгоне на трудной трассе.

Сегодня также стали известны составы резины на гран-при сезона 2024:

Поделившись информацией через таблицу, Pirelli представила, какие именно типы шин будут использованы на каждом из гонок сезона. Например, на гонке в Бахрейне команды увидят белые, желтые и красные компаунды.

Также шины разного уровня жесткости будут предоставлены командам на гран-при в Саудовской Аравии, в Австралии, Японии, Китае, Майами, Эмилии-Романьи, Монако и в Канаде.