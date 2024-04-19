В Maserati Ghibli и Quattroporte, проданных автомобилях, могут возникнуть серьезные проблемы.

Компания Maserati выяснила, что датчики топливопровода в некоторых из проданных Ghibli и Quattroporte 2021-2022 годов выпуска могут иметь протечки. Эта проблема может привести к нехватке топлива или, в редких случаях, даже к возгоранию. Maserati обязалась связаться с владельцами 58 автомобилей, столкнувшихся с этим неприятным инцидентом, и заменит корпуса датчиков в топливопроводах бесплатно.

Потенциальная утечка топлива в моделях Ghibli и Quattroporte 2021-2022 годов привела к отзыву 58 автомобилей в США. Основной причиной протечки является датчик топливопровода, который, возможно, был изготовлен с дефектом.

Производитель Maserati обнаружил проблему впервые 6 октября 2023 года, когда была подана гарантийная претензия по автомобилю, касающаяся топливной системы. После того как 8 декабря поступило еще одно жалобное обращение по той же проблеме, компания приступила к внутреннему расследованию.

В течение следующих четырех месяцев специалисты автопроизводителя изучали ситуацию, чтобы выявить возможные последствия и найти корень проблемы. В результате было установлено, что датчики топливопровода в 28 Ghibli и 30 Quattroporte модельных годов 2021-2022 могут иметь утечки.

Утечка топлива никогда несет в себе ничего хорошего и может привести к возгоранию в редких случаях, особенно если топливо взаимодействует с нагретой поверхностью. Существует риск возгорания. Кроме того, такие утечки могут негативно отразиться на работе двигателя.

Фото: Carsweek.ru

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