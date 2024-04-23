Новости

Новый рамник Tank, раскупленный в Китае за 55 секунд, скоро появится в России.

Компания Tank представила на внутреннем рынке сильный и мощный внедорожник Tank 700 с гибридной трансмиссией мощностью 517 лошадиных сил. Этот новый рамный автомобиль имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.04.2024, 14:42
single
Фото: Carsweek.ru

Компания Tank представила на внутреннем рынке сильный и мощный внедорожник Tank 700 с гибридной трансмиссией мощностью 517 лошадиных сил. Этот новый рамный автомобиль имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Сейчас детали о его российском дебюте пока держатся в секрете, включая сроки появления в продаже, спецификации и цены.

Tank 700 Hi4-T имеет внушительные размеры: длина автомобиля достигает 5,11 метра, а колесная база равна трём метрам. По габаритам этот китайский внедорожник значительно превосходит премиальную немецкую модель Mercedes-Benz G-Class. Внутри вмещается пять человек, а салон считается флагманским в линейке Tank.

Согласно заявленной информации, Tank 700 оснащен пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами и стабилизаторами, виртуальной приборкой, большим мультимедийным дисплеем, современными системами помощи водителю и другими новейшими технологиями. Все это делает его весьма привлекательным предложением в сегменте внедорожников.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее в апреле 2024 года китайский внедорожник Tank 300 был включен в список самых доступных рамных внедорожников на рынке России. Tank 300 начал завоевывать сердца покупателей, и, судя по всему, новый Tank 700 также обещает стать популярным среди любителей мощных автомобилей.

Источник

Cars.ru

Главное

Контакты

Правовая информация