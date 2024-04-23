Новый рамник Tank, раскупленный в Китае за 55 секунд, скоро появится в России.

Компания Tank представила на внутреннем рынке сильный и мощный внедорожник Tank 700 с гибридной трансмиссией мощностью 517 лошадиных сил. Этот новый рамный автомобиль имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Сейчас детали о его российском дебюте пока держатся в секрете, включая сроки появления в продаже, спецификации и цены.

Tank 700 Hi4-T имеет внушительные размеры: длина автомобиля достигает 5,11 метра, а колесная база равна трём метрам. По габаритам этот китайский внедорожник значительно превосходит премиальную немецкую модель Mercedes-Benz G-Class. Внутри вмещается пять человек, а салон считается флагманским в линейке Tank.

Согласно заявленной информации, Tank 700 оснащен пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами и стабилизаторами, виртуальной приборкой, большим мультимедийным дисплеем, современными системами помощи водителю и другими новейшими технологиями. Все это делает его весьма привлекательным предложением в сегменте внедорожников.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее в апреле 2024 года китайский внедорожник Tank 300 был включен в список самых доступных рамных внедорожников на рынке России. Tank 300 начал завоевывать сердца покупателей, и, судя по всему, новый Tank 700 также обещает стать популярным среди любителей мощных автомобилей.