Официальные продажи китайских автомобилей Soueast стартуют в России.

На российском авторынке до начала 2024 года появится новый участник – китайская автомобильная компания Soueast. По информации портала "Авто Mail.Ru", компания Jetour будет заниматься дистрибуцией автомобилей этой марки в России. Автомобили Soueast будут доступны для покупки как через дилеров Jetour.

На данный момент автомобили Soueast можно найти у частных продавцов и у официальных дилеров, которые занимаются параллельным импортом. Наиболее популярной моделью на рынке, судя по объявлениям, является кроссовер Soueast DX8S, стоимостью от 2 миллионов рублей. Этот автомобиль построен на той же платформе, что и Jetour X70, и по размерам (4720×1900х1695 мм) сопоставим с Skoda Kodiaq.