Россия получит революционную платформу для покупки и продажи автомобилей

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) готовится к запуску новой онлайн-платформы для торговли автомобилями между юридическими лицами. Об этом сообщил президент РоАД и председатель совета директоров компании «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.

Платформа, которая получила название «Платформа РоАД b2b», станет аукционным ресурсом, позволяющим дилерским компаниям приобретать и реализовывать как новые, так и подержанные автомобили. Отдельное внимание будет уделено аукционам автомобилей с повреждениями.

Размещение объявлений на платформе будет платным. Члены РоАД смогут разместить одно объявление за 500 рублей, в то время как для не-членов ассоциации стоимость будет равна 1000 рублей. Пользователи смогут не только купить или продать автомобиль, но также оформить страховку, пройти процедуру регистрации в ГИБДД и заказать услугу доставки. Вход на площадку будет ограничен для частных лиц.

Известно, что общие расходы на реализацию проекта оцениваются в 60-100 миллионов рублей, в основном средства будут направлены на развитие IT-инфраструктуры. Подщеколдин подчеркнул, что в настоящее время РоАД активно ищет инвесторов и ведет переговоры с региональными дилерами о возможном присоединении к платформе после ее запуска.

Недавно крупнейший российский маркетплейс Wildberries запустил онлайн-продажи автомобилей. На данный момент на платформе доступны для покупки новые автомобили марки Chery, однако сервис ограничен географически только несколькими регионами России.