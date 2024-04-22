Самый мощный водородный автомобиль в мире был представлен в России

У NAMI Hydrogen есть уникальная особенность - создание на базе луксового седана Aurus Senat водородомобиля, о чем сообщает официальный Telegram-канал автомоторного института.

Специалисты отмечают нехватку точек соприкосновения между двумя проектами. Новинка NAMI Hydrogen оснащена тремя электромоторами: один расположен спереди, два других - сзади. Автомобиль имеет полный привод, а также возможность управления вектором тяги. Каждый электродвигатель генерирует 340 л.с., общая мощность - 1020 л.с. Разгон до сотни занимает менее четырех секунд.

Водород хранится в трех баллонах, вместимостью до 8 кг газа при давлении 700 атмосфер. Этого достаточно для преодоления расстояния до 870 километров без дозаправки для NAMI Hydrogen.

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