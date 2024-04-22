Представлен самый мощный водородный автомобиль в мире — в России его увидели первыми

На международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте был представлен новый NAMI Hydrogen, о котором сообщили в официальном Telegram-канале автомоторного института. Этот водородный автомобиль считается самым мощным в мире и первым автомобилем класса люкс, работающим на водороде.

Автомобиль НАМИ построен на базе Aurus Senat - люксового седана, уже знакомого на российском рынке. Однако разработчики отмечают, что с точки зрения инжиниринга у новинки и Aurus Senat мало общего.

NAMI Hydrogen оснащен тремя электромоторами: одним спереди и двумя сзади. В автомобиле реализована возможность управления вектором тяги, а общая мощность системы достигает 750 кВт или 1020 л.с. Это позволяет разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

Система хранения водорода представлена тремя баллонами, которые могут вместить до 8 кг газа при давлении в 700 атмосфер. По словам представителей НАМИ, автомобиль способен проехать до 870 км без дозаправки.

Напомним, что Aurus Senat базируется на модульной платформе и оснащен гибридной силовой установкой мощностью 600 л.с. В его состав входят бензиновый турбомотор V8 и 62-сильный электродвигатель. Цена на Aurus Senat в начале года варьировалась от 41 до 41,5 млн рублей.