Новый кроссовер от Wey прибудет в Россию, сменяя популярную модель Li L9.

Свежая новинка в мире автомобилей - Wey 007, обладает многими характеристиками, схожими с популярным гибридом Lixiang L9. Этот автомобиль можно рассматривать как альтернативу предыдущей модели.

Wey 007 предлагает шесть посадочных мест. По сравнению с Lixiang, новый Wey 007 является параллельным гибридом, что позволяет заряжать его без необходимости специального внешнего источника энергии, так как традиционный двигатель поддерживает привод колес.

По предварительным данным, мощность гибрида составит от 450 до 500 лошадиных сил. Ускорение до сотни займет приблизительно шесть секунд. Автомобиль обладает запасом хода до 1200 километров. Цены на новинку пока не объявлены.

Известно, что Wey 007 будет обладать официальной гарантией, качественным сервисом и мультимедийной системой с понятным интерфейсом на русском языке.

Фото: Carsweek.ru

Также появилась информация, что китайский кроссовер Wey 05 с гибридной трансмиссией успешно прошел экспертный тест-драйв.