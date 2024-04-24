Цена нового практичного кроссовера Mazda с атмосферным двигателем в России.

Новая модель Mazda CX-50 неофициально появилась в кроссоверной линейке бренда в России. Помимо уже известных CX-5 и CX-9, теперь покупатели могут обратить внимание на эту модель, выпускаемую в Китае и США. По данным портала «Автоновости дня», цены на CX-50 начинаются от 4 179 201 рубля.

Московский мультибрендовый автосалон оценил новый кроссовер 2023 года, отметив его базовую комплектацию, включающую в себя электронный ПТС, оформленный СБКТС и уплаченный утильсбор.

Несмотря на установленный базовый двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 155 лошадиных сил, комплектация CX-50 порадует покупателей богатым функционалом. В автомобиле предусмотрены кожаный салон, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с навигацией, климат-контроль, вентиляция сидений, адаптивный свет, датчик дождя, система автоудержания в полосе и множество других опций.

В наличии также имеются еще несколько моделей CX-50 у дилера из Омска, предлагаемые по цене от 4 199 000 рублей. Вариант с более мощным двигателем 2,5 литра и 187 лошадиных сил будет стоить от 4 400 000 рублей, и доступен только под заказ из Китая. В Новосибирске эту модель можно приобрести за 4 499 000 рублей.

Ожидается, что скоро к официальному дилеру Mazda в Москве поступит партия новых кроссоверов мощностью 155 лошадиных сил, стоимость которых начнется от 4 540 000 рублей. А те автомобили, которые уже доступны в автосалонах крупного дилерского холдинга в Москве и Санкт-Петербурге, продаются минимум за 4 950 000 рублей.

Ранее было объявлено о дебюте нового флагманского кроссовера Mazda CX-80 в Европе. Автомобиль представлен в трех вариантах салона на три ряда сидений и оснащен множеством новых технологий.