Li Auto привезла в Россию серьезного конкурента для Geely Monjaro

В России появилась возможность купить кроссоверы Li Auto L6 от бренда LiXiang. Автомобили начали продавать дилеры из разных городов страны. Цена на машину варьируется от 4,95 млн до 6,1 млн рублей.

Все автомобили имеют одинаковую силовую установку, но различаются по комплектации. В Китае стартовая версия кроссовера продается за 249 800 юаней, что приблизительно равно 3,2 млн рублей. Автомобиль оснащен гибридным двигателем на основе 1,5-литрового ДВС и двумя электромоторами общей мощностью 408 л.с.

Li Auto L6 способен проехать 212 км только на электричестве, общий запас хода составляет 1 390 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. Габариты кроссовера внушительные: длина – 4 925 мм, колесная база – 2 920 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях достигает 1 923 литра. В автомобиле предусмотрены климат-контроль на 3 зоны и вентиляция сидений.

Мультимедийный комплекс автомобиля включает 3 экрана, панорамную крышу и современные системы помощи водителю. Присутствуют автоматический ассистент парковки, 11 камер и 12 радаров.

Фото: Carsweek.ru

Компания Li Auto объявила о снижении цен на 4 модели автомобилей.