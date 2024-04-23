Надёжный кроссовер Mitsubishi вернулся в Россию дешевле, чем китайцы.

Mitsubishi ASX сейчас представлен на рынке дилерами и частными продавцами. Цены на эти кроссоверы начинаются от 2,85 миллиона рублей, как сообщает портал "Автоновости дня". В указанную сумму включена оплата утилизационного сбора, что делает стоимость более привлекательной для покупателей. Также частный продавец из Пензы обещает полный пакет документов при приобретении автомобиля.

ASX 2022 года выпуска предлагается в топовой комплектации для переднего привода. В данной версии кроссовера присутствует кожаная отделка, подогреваемые передние кресла, люк, климат-контроль, светодиодная оптика и система бесключевого доступа. Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый 150-сильный двигатель в паре с вариатором.

Стоит отметить, что цены на аналогичные модели от китайских производителей выше. Например, за обновленный Geely Coolray без учета скидок придется заплатить 2 949 990 рублей, в то время как рекомендуемая розничная цена для Omoda C5 составляет 2 949 900 рублей.

Частный продавец из Москвы запросил практически 3 миллиона рублей за аналогичную модель ASX с передним приводом. В других регионах России, в том числе в Ставрополе, Екатеринбурге и Воронеже, стоимость кроссовера составляет от 2 999 000 до 3 109 000 рублей в зависимости от местоположения.

Самые доступные полноприводные версии ASX можно найти в Москве и Санкт-Петербурге, начиная с 3,4 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Интересно отметить, что благодаря "серым" поставкам в России можно приобрести компактвэны Mitsubishi Xpander по цене от 2,55 миллиона рублей.