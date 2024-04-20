Ниссан вновь вернулся на российский рынок с популярным кроссовером. Сколько стоит автомобиль?

Новое, четвертое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail уже доступно для покупки в России. Хотя официально автомобили этой модели не поставлялись, предприимчивые дилеры и частные продавцы нашли способы доставки и предлагают их за минимум 3 670 000 рублей.

По информации издания "Автоновости дня", мультибрендовый автосалон из Владивостока готов привезти новый X-Trail китайской сборки в Россию за сумму от 3 670 000 до 3 750 000 рублей.

Хотя объявления не содержат информации о комплектации, фотографии показывают, что даже базовая версия кроссовера имеет кожаный двухцветный интерьер, крупный дисплей бортового компьютера, мультимедийный центр с сенсорным экраном, кожаный руль, селектор режимов движения, бесключевой доступ и другие опции.

Все модификации X-Trail оснащены гибридной силовой установкой e-Power, где электродвигатель отвечает за передвижение автомобиля, в то время как 1,5-литровый 158-сильный бензиновый турбомотор работает как генератор, не привязанный к колесам. При этом в X-Trail установлен полный привод.

Фото: Автоновости Дня

В подмосковном Реутове уже доступен к приобретению аналогичный технически, но более богато оснащенный Nissan X-Trail за цену 4 450 000 рублей. В то же время в Перми эту модель продают за 4 990 000 рублей.

Ранее было объявлено о поступлении в Россию надежного кроссовера Kia, хорошо известного российским автолюбителям. Он предлагается по более низкой цене, чем китайские аналоги.