Сведения о спортивной версии Tesla Model 3 просочились в интернет

Компания Tesla готовится к серьезной конкуренции с премиальными брендами автомобилей, которые доминируют в сегменте D. Однако бренд, основанный Илоном Маском, не остался в стороне после "фейслифтинга" Model 3 и уже готовит спортивную версию для этого автомобильного семейства. Эта новинка будет прямым конкурентом для BMW i4, который также находится в процессе модернизации и скоро появится на рынке.

Недавно в порту Шанхая было замечено несколько модернизированных автомобилей Tesla Model 3 Performance/Ludicrous, которые ожидают отправки. Автомобили были укутаны, но можно было заметить 20-дюймовые колеса Warp и ярко-красные тормозные суппорты.

По информации из источников, новая спортивная версия Model 3 будет иметь более агрессивный дизайн, включая яркий задний диффузор, углеродно-волоконный спойлер на переднем бампере для улучшения аэродинамики и кованые легкосплавные диски. В стандартное оснащение войдет пневматическая подвеска с новыми режимами настройки, что обеспечит динамичное управление и специальные адаптивные пружины для улучшения устойчивости автомобиля.

Также интерьер автомобиля будет улучшен декоративными элементами из углеродного волокна и спортивными передними сиденьями. Название этой топовой версии пока остается тайной. Первые единицы уже готовы к отправке из Китая в Европу и, возможно, будут представлены на Шанхайском автосалоне, открытие которого запланировано на конец текущего месяца.

Кроме того, не стоит забывать, что Tesla официально представит новую модель RoboTaxi 8 августа. Следите за обновлениями!