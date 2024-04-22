Новая Toyota Camry поступила в продажу в США

В Соединенных Штатах начались продажи свежей модели Toyota Camry, которая была впервые представлена в ноябре прошлого года. Согласно информации портала Motor.ru, цена на новинку варьируется от 28,4 тыс. до 44 тыс. долларов.

Несмотря на то, что внешние изменения новой Camry по сравнению с предыдущей версией крайне незначительны - немного модифицированы передняя и задняя части кузова, - салон автомобиля теперь включает в себя новую приборную панель с двумя дисплеями: одним приборным и вторым центральным. При этом классическая композиция остается прежней, с приборным дисплеем, расположенным ниже козырька и имитирующим привычные циферблаты.

Теперь потенциальные покупатели лишены возможности выбора двигателя: доступен лишь гибридный вариант с установкой THS, основанный на 2,5-литровом атмосфернике. В реальных условиях деловой седан расходует приблизительно 8 литров топлива на каждые 100 километров пробега в смешанном цикле. Возможно, со временем в линейку Toyota Camry вернутся специальные версии, включая варианты с обвесом TRD Pro. На смену V6 двигателям в новом поколении не стоит рассчитывать, поскольку японский бренд откажется от использования крупных двигателей.