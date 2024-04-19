Toyota Land Cruiser Prado в Японии оценили в 1,5 раза дешевле, чем в США. Сколько он стоит?

Автомобильный гигант Toyota представил на японском рынке новое поколение рамного внедорожника Land Cruiser 250, который также известен как Land Cruiser Prado. Основным отличием «домашней» версии от других является отсутствие гибридных опций - в новинке представлена только бензиновая и дизельная линейки двигателей.

Бензиновая версия Toyota Land Cruiser 250 оснащена проверенным 163-сильным 2,7-литровым мотором, который работает с классическим шестиступенчатым автоматом. Дизельный вариант оснащен 2,8-литровым турбированным двигателем, мощностью 204 лошадиные силы и восьмиступенчатым автоматом, уточняет портал 110km.ru.

По информации ресурса, первой доступной для покупки версией станет специальная модификация First Edition. Этот вариант предлагает обширное оборудование, включая 18-дюймовые колесные диски черного цвета, полный набор современных водительских помощников, два 12,3-дюймовых экрана в салоне и звуковую систему JBL с 14 динамиками.

Фото: Автоновости Дня

Помимо этого, автомобили версии First Edition получат передовую систему полного привода с центральным дифференциалом Torsen LSD, блокировку заднего дифференциала и специальные внедорожные системы Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor.

Цены на новый Toyota Land Cruiser 250 в Японии оказались до 1,5 раза ниже, чем в США, начиная от 5 200 000 иен или примерно 3,17 млн рублей по текущему обменному курсу. Самая дорогая комплектация обойдется в 7 850 000 иен или 4,8 млн рублей.

Ранее было объявлено, что в России новый кроссовер Toyota в значительной степени подешевел на почти миллион, что делает его более привлекательным в сравнении с автомобилями из Китая. Точные цифры стоимости уточняются в публикации на портале «Автоновости дня».