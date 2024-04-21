У Валттери Боттаса есть уверенность в возможности наверстать упущенное

Финишная гонка в Шанхае стала зрелищной: Валттери Боттас претендовал на очки, но вынужден был покинуть дистанцию из-за проблем с трансмиссией. Его напарник по команде Sauber - Гуаньюй Чжоу, в свою очередь, сделал историю, выйдя на старт домашней гонки как первый китайский гонщик, но финишировал лишь четырнадцатым, однако, был всецело одобрен трибунами.

В интервью Чжоу поделился своими впечатлениями от участия: «Это был потрясающий опыт. Я испытал неописуемые эмоции, никогда не чувствовал такой страсти и любви болельщиков. Для меня честь стать первым китайским участником Гран При Китая».

Гонка оказалась сложной, особенно на первом этапе, но Чжоу справился. Он подчеркнул, что важнее не результат, а борьба и полное самоотдача. Пилот также отметил хорошую работу команды на пит-стопах и решил закончить гонку на мягких шинах, чтобы попытаться улучшить свою позицию.

Свой вклад в позитивный результат Чжоу оценил высоко: «Мне пришлось много обгонять, но я доволен своей работой. Хотя уик-энд был тяжелым, я дал все от себя».

Перейдя к Валттери Боттасу, который не смог завершить гонку из-за проблем с двигателем, пилот выразил разочарование: «Гонка обрела разочаровывающее завершение. Я боролся за очки, но внезапно моя машина отказала. Сейчас важно выяснить причину».

Тем не менее, Боттас подчеркнул, что команда постепенно улучшает свой темп и делает шаги вперед. Пилот с нетерпением ждет гонку в Майами, чтобы продолжить борьбу и продемонстрировать положительные изменения в выступлении.