На домашнем этапе квалификации Гуаньюй Чжоу надеялся на финал, но финишировал только шестнадцатым. В то же время его напарнику Валттери Боттасу из команды Sauber повезло больше - он занял десятое место и расчитывает на заработок очков.

Валттери Боттас поделился своими впечатлениями: «Это был хороший день. Жду гонки с нетерпением и надеюсь на успешный результат. В спринте мне не повезло - повреждение антикрыла затруднило гонку. Однако общий темп у нас был хорошим, и я рад за Чжоу, который финишировал в десятке».

«Квалификация протекала успешно. Впервые в сезоне я вышел в финал. Приятно видеть прогресс команды на трассе», - добавил пилот.

Валттери подметил, что близко к Нико Хюлкенбергу, и надеется на заработок очков. «У нас есть шансы, но для этого нужно сделать всё идеально. Поддержка болельщиков на трибунах придаёт уверенности перед главной гонкой. Вся команда мотивирована», - отметил Боттас.

Гуаньюй Чжоу, возгордившийся своими фанатами на новой для себя трассе, рассказал: «Сегодня было много позитива, хотя квалификация могла пройти лучше. Спринт показал, что команда готова, девятое место далеко от заработка очков. Однако мы демонстрировали хороший темп в гонке».

«К сожалению, не смог пройти во вторую часть квалификации из-за небольших ошибок. Машина имела потенциал, но в борьбе за финал требовалась идеальность, которую мне не хватило», - подытожил Чжоу.

Тем не менее, пилот уверен в конкурентоспособности, особенно на Medium шинах. «Я буду атаковать на пределе и стараться улучшить положение. Завтра все может измениться, и я ожидаю интересную гонку», - заключил гонщик.

И наконец, Чжоу выразил благодарность болельщикам за невероятную поддержку и поделился радостью от участия в гонке, где надеется доставить им удовольствие.