Известный автогонщик: "Стоило больше отработать на квалификации"

Шарль Леклер поделился своими мыслями после завершения Гран При Китая, отметив, что ожидал лучшего выступления. Пилот команды Ferrari финишировал на четвертом месте, уступив McLaren Ландо Норрису почти 10 секунд. Его напарник по команде, Карлос Сайнс, финишировал на пятой строчке, проиграв примерно столько же времени, сколько и Леклер.

Перед гонкой в Китае в McLaren ожидали, что недостатки их болида MCL38 станут более заметны на данной трассе, в то время как в Ferrari прогнозировали свои шансы оптимистично. Однако реальность оказалась иной. Норрис смог удержать вторую позицию, перейдя на жёсткие шины на 22-м круге, благодаря виртуальному автомобилю безопасности, и показал более высокую скорость по сравнению с Леклером.

Издание The Race отмечает, что Ferrari внесли изменения в настройки болида в сторону недостаточной поворачиваемости после субботнего спринта. Хотя это сказалось на квалификации, Леклер и Сайнс сумели уменьшить износ задних шин во время гонки.

По мнению Фредерика Вассёра, более высокий стартовый ряд мог бы изменить результат Гран При для Ferrari. Он отметил, что команда показала хороший результат на Medium шинах в начале гонки, но столкнулась с проблемами после перехода на жёсткую резину.

Ландо Норрис объяснил своё превосходство температурными условиями и особенностями асфальта на трассе. По его словам, McLaren быстрее из-за снижения температуры покрытия, что позволило эффективнее работать с резиной.

Вассёр призвал команду лучше готовиться к квалификации и повысить скорость болида как на отдельных кругах, так и в гонке. Он подчеркнул, что даже малейшее улучшение может повлиять на результаты вплоть до следующего этапа в Майами.