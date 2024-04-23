Проблемы Mercedes в этом году не совпадают с прошлогодними.

Команда Mercedes надеялась на значительный прогресс в текущем сезоне, однако первые пять Гран При 2024 года показали, что уровень подготовки команды оставляет желать лучшего. Резервный гонщик Mercedes Фредерик Вести высказал мнение, что проблемы с болидом, мешающие продемонстрировать высокую скорость, отличаются от прошлогодних.

Фредерик Вести подчеркнул: «Нельзя утверждать, что мы столкнулись с теми же сложностями, что и в прошлом году. Иногда при попытке решить одну проблему, возникает совершенно новая. Это возможно, но я не уверен, что именно это произошло в нашем случае».

«Мы осознаём наличие проблем с машиной и понимаем, что они требуют решения. Вся команда стремится вернуться к дням славы, когда мы доминировали, занимая первые места в квалификациях и гонках. Однако всем ясно, что для этого нам предстоит ещё долго трудиться».

«Конечно, нам сложно из-за того, что ожидания от машины были высокими, а реальность оказалась иной. В то же время команда объединена и готова приложить максимум усилий для разработки новшеств не только на текущий сезон, но и с учётом отдалённого будущего».