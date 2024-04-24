Видео: Феррари представили голубую форму.

Сегодня стало известно, что команда Ferrari готовится к Гран При Майами с неожиданными изменениями. В честь 70-летия присутствия марки на рынке США итальянцы решили добавить синие цвета в раскраску своих болидов. Помимо изменения внешнего вида машин, гонщики также получат новую униформу.

Пресс-служба Скудерии представила видеоролик, в котором Шарль Леклер и Карлос Сайнс продемонстрировали форменную одежду светло-голубого оттенка, получившую название Azzurro La Plata.

Фото: F1news.ru

В ролике также показаны гоночные комбинезоны и обувь светло-голубого цвета. Предположительно, Ferrari решили не делать особый акцент на эти элементы, оставив подробности на отдельный анонс.