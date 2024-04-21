Команда Вольффа признала, что их машина не дотягивает до уровня.

В последнем Гран При Китая команда Mercedes осталась недовольна своими итогами...

Тото Вольфф, глава коллектива, выразил обеспокоенность: «Выступление наших гонщиков и работы команды оставляют желать лучшего. Машина пока не обладает достаточной скоростью. Нам следует глубже копать. У нас имеется некоторые инновации для Майами – это должно помочь нам добиться значительного прогресса. Мы четко понимаем, какие ошибки были допущены при разработке болида, и направляем все усилия на их исправление».

Джордж Расселл отметил: «Шестое место – это максимум, что мы могли достичь на данный момент. Мы понимаем, где именно проиграли. На протяжении уик-энда мы использовали различные настройки на двух машинах, теперь необходимо провести анализ и упорно трудиться, чтобы сразиться с Ferrari и уменьшить отрыв от Red Bull».

Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями: «Я рад, что сумел добыть очки. В данном уик-энде я на это и рассчитывал. Надеюсь, что в следующей гонке мы совершим значительный прогресс, пока же необходимо возвратиться в штаб-квартиру и готовиться к заезду в Майами».