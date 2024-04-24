Концепт Volkswagen ID.Code с глазами, которые видят вас на подходе

На Auto China Show в Пекине Volkswagen представился внушительным образом. Странной концепцией ID.Code может показаться не только внешность, но и технологии, воплощенные в нем. С виду это обычный внедорожник, а салон также не выглядит радикально, с четырьмя поворотными сиденьями в минималистичном кокпите. Однако технологии, пронизывающие его, довольно странные.

Что еще можно сказать о системе под названием "3D Eyes", которая следит за вами по мере приближения? Это часть всесторонней интерактивной системы освещения, которую VW представляет в качестве части автономного будущего. Длинная белая полоса на носу между фарами - это Light Cloud, состоящий из 967 светодиодов, которые, среди прочего, могут создавать "глаза" в форме буквы U, давая впечатление различных направлений взгляда.

Он работает в сочетании с Light Screen, который трудно разглядеть. Это потому, что это улыбающаяся часть передней части под Light Cloud, где обычно находится решетка. VW использует прозрачную краску, которая, когда Light Screen выключен, выглядит как обычная часть автомобиля. Когда он включен, он может отображать всё, начиная от прогнозов погоды и заканчивая сезонными изображениями, такими как цветущие весной вишни. Если другая машина останавливается, чтобы позволить вам повернуть налево, экран может отобразить большое сердце в знак благодарности.

Мы придерживаемся нашего странного впечатления, но, если этого недостаточно, то VW также дарит ID.Code что-то под названием Smart Windows. В специальных местах на стекле эти окна могут отображать аватар в облике человека, который может начать разговор по мере вашего приближения. Таким образом, у нас есть цифровые глаза и эмодзи, которые появляются спереди, а на боковых окнах плавающая человеческая голова, напоминающая вам использовать солнцезащитный крем. И это еще не все о "секретном соусе".

VW утверждает, что все эти технологические особенности являются частью "секретного соуса". Дизайнеры VW представляют соус как нечто нематериальное, что удивляет и вдохновляет, а технологии, вместе с общим дизайном, являются частью этого. Компания утверждает, что это действительно о том, чтобы приблизить человекоподобное товарищество и общение в будущем, наполненном искусственным интеллектом. Эта коммуникация не ограничивается только владельцу автомобиля. Целый ряд камер и сенсоров предоставляют ID.Code функциональность автономного уровня 4, поэтому эти так называемые глаза и внешние экраны также могут облегчить больше коммуникации между транспортными средствами и инфраструктурой.

Тем временем передние пассажиры в кокпите внедорожника могут поворачиваться на 180 градусов и болтать с пассажирами на заднем сиденье во время движения. Или вы можете пообщаться с автомобилем, или, скорее, человеческий аватар появляется в дополненной реальности на лобовом стекле. Предположительно, он может выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая безопасное движение в потоке.

Что касается внешнего дизайна, VW считает, что это также часть этого особенного соуса. Описанный как гладкий и похожий на самолет, он должен находить баланс между функциональным внедорожником и роскошным гранд туром старых времен. Дизайн - субъективное понятие, поэтому мы оставим вам сделать свои выводы. Мы видим чистый внедорожник с современным стилем кроссовера, но это и все.

На данный момент это исключительно концепт-кар. Нет упоминаний о силовой установке, запасе хода или чем-либо механическом. Также нет никаких упоминаний о возможных планах по производству, хотя VW настаивает на том, что ID.Code указывает на будущее компании в Китае. Будут ли функции, такие как 3D Eyes или человеческие аватары, мигрировать в другие части мира, нам просто придется подождать и посмотреть, что принесет будущее.