Видео: первая мойка для C3 Corvette с пробегом 1600 миль за 45 лет

Однако каждый день на YouTube появляется новое видео с извлечением машины из гаража. Последнее открытие — Corvette C3 с пробегом всего 1599 миль, который простоял незадействованной 45 лет. Теперь она, наконец, получает заслуженную заботу.

Группе из YouTube-канала WD Detailing пришлось поработать, чтобы извлечь этот автомобиль. В обмен на доступ к машине команда должна была помочь заменить гаражные двери, которые ее скрывали — задача на целый день, учитывая, что они были покрыты порослью и лозой.

Как только команда наконец вернулась в свой склад, началась уборка. Большинство грязи смылось с помощью мыла и моющего аппарата, но бампера было сложнее отчистить. Поклонники Corvette знают, что эти детали были изготовлены из пластика, а не металла или стекловолокна, и специалисты из WD Detailing подозревают, что они поглощали больше грязи из-за циклического нагрева, чем остальные панели. Но ни жесткая щетка, ни скрупулезная работа не помеха.

Тот, кто поставил эту Corvette на хранение, мудро решил оставить двери и окна закрытыми, герметизируя салон от воздуха снаружи. В итоге ярко-красный кожаный интерьер выглядит почти как новый. Но это не помешало мышам проникнуть внутрь, построить гнезда и оставить свои следы. Тщательная уборка и мытье — все, что было нужно салону, чтобы заблестеть, как почти 50 лет назад.

Благодаря труду WD Detailing, эта Corvette '78 выглядит так же хорошо, как при выезде с торгового зала. Надеемся, что владелец предпримет шаги по механической настройке и возвращению на дорогу.