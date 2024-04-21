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Видео: Lucid Air Sapphire разгоняется до 60 миль в час за 1,7 секунды

Всем известно, что Lucid Air Sapphire с мощностью в 1 234 лошадиные силы - это крайне быстрый автомобиль. И все же, наблюдать его в действии всегда привлекает внимание.
РедакцияР
Редакция
21.04.2024, 19:02
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Фото: Motor1.com

Недавнее видео DragTimes переносит нас на Bradenton Motorsports Park во Флориде для нескольких заездов по прямой, которые, мягко говоря, выглядят немного скучно. Но цифры определенно впечатляют.

Давайте рассмотрим эти цифры: 1,39, 1,77, 5,77, 8,94 и 154,8. По порядку, они представляют (в секундах) время разгона до 60 футов, время разгона до 60 миль в час, время прохождения восьмой мили, время прохождения четвертой мили и скорость автомобиля на отметке четвертой мили. Те, кто знаком с дрэг-рейсингом, уже имеют представление о том, насколько эти цифры безумны для уличного седана на уличных шинах. Для остальных вот какая-то перспектива.

Время разгона до 60 футов представляет собой первые 60 футов, которые проезжает автомобиль от стартовой линии. Это показатель не только мощности, но и сцепления. Dodge утверждает, что его специализированный для дрэг-рейсинга Challenger Demon 170 может достичь времени разгона до 60 футов за 1,24 секунды на гоночных шинах, при этом поднимая передние колеса в процессе. Профессиональные гонщики на дрэг-рейсинге обычно имеют время разгона до 60 футов чуть менее секунды. Здесь у нас 5300-фунтовый роскошный седан на шинах Michelin Pilot Sport 4 S, который очень близок к этой цифре, составляя 1,39 секунды. Да, поверхность трассы подготовлена, но все равно, эта статистика действительно впечатляет.

Это переходит во время разгона до 60 миль в час за 1,77 секунды. Стоит отметить, что в это число включен однофутовый разгон, что является обычным при цитировании времени разгона до 60 миль в час в автомобильной индустрии. Без разгона, Lucid все равно достигает этой отметки менее, чем за две секунды, фиксируя 1,93 секунды по данным с бортового компьютера.

С нажатым педалью газа Air Sapphire проходит отметку восьмой мили за 5,77 секунд, развивая уже 123,9 миль в час. Это приводит к времени прохождения четвертой мили за 8,94 секунды со скоростью на выходе 154,8 миль в час. Цифры, записанные цифровыми приборами, подтверждаются официальными данными о времени от трассы, и второй заезд с немного более низким уровнем заряда батареи позволяет седану проехать 8,93 на четверть мили.

На треке также были Tesla Model S Plaid и Challenger Demon 170. Видеозаписи гонок бок о бок с Lucid обещаются в ближайшее время. Что-то подсказывает нам, что им пришлось поработать, чтобы держаться наравне.

Источник

Видео (43)Lucid (4)

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