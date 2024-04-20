Видео: посмотрите, как Corvette E-Ray с двойным турбонаддувом проходит четверть мили за девять секунд

Суммарная мощность 655 лошадиных сил от 6,2-литрового двигателя V-8 и электродвигателя позволяет автомобилю разгоняться до 60 миль в час всего за 2,5 секунды, что делает его одним из самых быстрых суперкаров на сегодняшний день. Но это было далеко не предел для одной из мастерских тюнинга.

Специалисты из Boost District решили установить пару турбонагнетателей на 6,2-литровый двигатель V-8, установленный сзади кабины E-Ray, и отправились на драг-рейсинг, чтобы проверить его возможности. И он продемонстрировал впечатляющие результаты. Автомобиль, управляемый основателем Boost District Рошаном, смог проехать четверть мили за невероятные 9,741 секунды, развивая скорость 152,99 миль в час.

Компания Boost District утверждает, что данный E-Ray развивает внушительные 1 000 лошадиных сил благодаря комплекту битурбонагнетателей ETS, поршням от Lingenfelter Performance Engineering и более мощной системе впрыска топлива. Головки блока и распредвалы остались полностью стоковыми, такими же являются и шины Michelin PS4S. Единственным дополнительным улучшением автомобиля является усиленная сцепка, способная справиться с дополнительным крутящим моментом.

Согласно Boost District, шины Michelin не обеспечивают достаточного сцепления для контроля над всей этой мощью. Мастерская утверждает, что все четыре колеса автомобиля проскальзывали во время его пробега на четверть мили. Они считают, что с небольшими правками, например, установкой более сцепных шин, автомобиль может показать результат в диапазоне высоких восьмисекундных значений.

Если вам не хватает скорости вашего E-Ray, компания Boost District предложит вам весь этот набор улучшений, начиная от $21 250 с установкой. Если вы хотите поставить на место владельца местной Z06, это действительно хороший вариант.