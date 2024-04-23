Собственность Айртона Сенны - личный Honda NSX - продаётся за 620 000 долларов

Роль Айртона Сенны в разработке первого поколения Honda NSX была значительной. Легендарный гонщик Формулы-1 тщательно тестировал прототипы, давая обратную связь инженерам о том, как можно улучшить автомобиль. Honda отправила ему несколько машин в рамках партнерства, и теперь одна из этих машин выставлена на продажу. Однако вам лучше иметь глубокие карманы.

Этот красный Honda NSX 1991 года недавно появился на AutoTrader в Великобритании по цене не менее чем £500,000. По текущему обменному курсу это примерно $622,000, что значительно выше стоимости машин с небольшим пробегом в Северной Америке, где NSX продавался под брендом Acura.

Фото: Motor1.com

История Сенны с этим автомобилем, очевидно, является значительным фактором, делающим этот NSX особенным. Согласно описанию продавца, этот автомобиль был запечатлен на нескольких фотографиях с этим гонщиком. Документация, представленная в фотогалерее, утверждает, что автомобиль изначально был отправлен в Португалию для личного пользования Сенной. Именно там нынешний владелец, Роберт МакФаган, приобрел его.

"Я впервые купил эту машину в 2013 году во время поездки в Алгарве в Португалии и владею ею с тех пор, где она гордо стоит на моем поместье в Ист-Сассексе," - сказал он. "Красный NSX Сенны был подарен ему компанией Honda, с которой у него было коммерческое партнерство, и Сенна часто использовал и фотографировался с этой машиной во время своих пребываний в Португалии."

Фото: Motor1.com

Что касается самого автомобиля, в объявлении указано, что на одометре 39,100 миль. Машина красного цвета с черным интерьером, и, оценивая фотографии, можно предположить, что она находится в отличном состоянии. В объявлении не указаны подробности о машине, за исключением того, что Сенна был ее владельцем и что она уже запланирована к выставке на выставке Сенны в Сильверстоуне в конце августа. Поэтому продавец "предпочел бы, чтобы машина была забрана после закрытия выставки." Это, вероятно, будет отличное время для получения вашего нового Acura за $622,000 с привязкой к настоящей гоночной легенде.