Самый непроходимый и малооснащенный Ford Focus 2002 года в мире уже может стать вашим

Всего 23 года назад этот седан Ford Focus LX 2002 года выпуска был одним из самых дешевых новых автомобилей Ford. Но так никогда и не нашел своего владельца, и вот, наконец, он готов найти нового хозяина. В настоящее время он выставлен на продажу на Bring a Trailer всего с 134 милями на одометре, и, возможно, это самый маленький пробег у Ford Focus в мире. Если вам не важно пожертвовать некоторыми удобствами, этот автомобиль может стать вашим новым классическим ежедневным водителем.

Можно сказать, что значение термина "creature comforts" изменилось с момента постройки этого Focus. В нем установлен базовый двигатель 2002 года: 2,0-литровый SOHC четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 лошадиных сил. Есть пятиступенчатая механическая коробка передач, передающая мощность на передние колеса, а также настоящий заводской кассетный радиоприемник. Под стеклоподъемниками вы увидите ряд ручек управления климатом, в которых отсутствует кондиционер. Но смотрите на это с позитивной стороны - это меньше потерь мощности от относительно слабого двигателя.

Чтобы почувствовать себя прохладно, вам придется опустить окна вручную, используя ручки. Не беспокойтесь о настройках круиз-контроля на шоссе, потому что в этой машине его нет. Когда приедете в магазин, убедитесь, что все четыре двери закрыты руками. И, удаляясь, обратитесь, чтобы полюбоваться стильными пятилучевыми колпаками на 14-дюймовых стальных дисках. Этот Focus действительно является отсылкой к другой эпохе автомобилестроения. Он полностью аналоговый, и именно поэтому мы его обожаем.

Согласно информации об аукционе, этот Focus был отправлен новым в дилерский центр Ford в 2002 году, который закрылся вскоре после его поступления. По причинам, которые не до конца ясны, автомобиль оставали в хранилище до тех пор, пока нынешний владелец, который также является дилером, не купил его в 2022 году. Этот маленький Ford несколько лет простоял на улице, что объясняет большие вмятины на капоте, якобы вызванные градом. Также есть царапины на панели приборов и небольшое ожоговое пятно на сиденье водителя. У этой машины может быть невероятно маленький пробег, но она не идеальна.

Этот Focus имеет новый ремень ГРМ, аккумулятор, передний сальник коленвала, топливный насос и топливный фильтр, согласно информации об аукционе. Масло было заменено, система охлаждения промыта, а шины заменены на новые Hankook. Также у автомобиля есть оригинальная ценниковая метка, подтверждающая его очень базовый список стандартного оборудования. В списке опций указаны только антиблокировочные тормоза и боковые подушки безопасности. Может быть, он не богат функциями, но хотя бы безопасен. Ну, насколько безопасен мог быть Ford Focus 2002 года.

На ценниковой метке указана общая цена в $14 000, включая плату за доставку в размере $490. С учетом инфляции, это равно $24 305 в долларах 2024 года. Достигнет ли он эту сумму на аукционе? В настоящее время ставка составляет $3 750, а аукцион запланирован на 30 апреля. Здесь нет резерва, поэтому у этого Focus-капсулы времени будет новый владелец, когда все уляжется. Дайте нам знать, за какую сумму, по вашему мнению, уйдет этот Focus в комментариях ниже.

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