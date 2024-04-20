Zeekr представил электрический минивэн 009 Grand со сверхбыстрым ускорением.

Компания Zeekr представила новинку - ультра-роскошный минивэн под названием 009 Grand. Пассажирский салон этой модели выполнен в стиле уютной гостиной, превращая автомобиль практически в дом вдали от дома.

Несмотря на то, что этот фургон является моделью следующего поколения, у него есть некоторые особенности, например, решетка из нержавеющей стали, требующая 30 часов ручной полировки. А еще Grand укомплектован уникальными 20-дюймовыми коваными дисками, проходящими десять процессов и 20 часов полировки, перед тем как на них будет нанесено 240 полос лазером. Благодаря этому, как утверждает производитель, колеса обеспечивают прекрасное отражение света независимо от того, движется ли автомобиль или стоит на месте.

Основной особенностью этого автомобиля является «современное световое завесное стекло LC». Этот элемент напоминает электрохромное стекло, предлагая десять уровней регулировки и способность затемняться всего за 1,5 секунды. При максимальном затемнении стекло почти черное, так как его пропускная способность составляет всего 0,5%.

Внутри фургона сиденья разделены стильной центральной консолью с хрустальным распределителем и восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Кроме того, в консоли также предусмотрены выдвижные столики и двухуровневый сейф с защитой паролем. Не обошлось и без деталей, таких как ваза для цветов и мрамор из Гималаев, отполированный вручную.

Покупатели также найдут 18-литровое отделение с функцией охлаждения и обогрева, а также ультрафиолетовой стерилизацией. Температурный режим внутри фургона может изменяться от -6 до 50 градусов по Цельсию.

В автомобиле предусмотрен специальный режим конфиденциальности, который при активации закрывает окна, затемняет стекла и раздвигает шторку панорамной крыши.

Энергию для работы автомобиля обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 108 кВтч, которая питает двигатель системы полного привода общей мощностью 778 л.с. Это позволяет минивэну разгоняться с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, делая его более быстрым и мощным, чем Cadillac Escalade-V.

По данным производителя, запас хода новинки составляет 702 км в цикле CLTC. Благодаря быстрой зарядке, фургон может проехать более 500 км всего за 12 минут, что делает ожидание на станции зарядки для электромобилей максимально комфортным.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит обратить внимание на американо-китайскую разработку Zeekr Mix, которая была представлена в Китае.